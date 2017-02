Carnaval de Mâncio Lima atrai foliões até do Amazonas e não registra incidente grave

Archibaldo Antunes 27/02/2017 13:07:06 Corresponde no Vale do Juruá

O Carnaval do município de Mâncio Lima, a 36 km de Cruzeiro do Sul, está ocorrendo dentro do que havia previsto a prefeitura, segundo informações da assessoria de imprensa do prefeito Isaac Lima (PT). O evento tem atraído foliões de outros municípios do Juruá e até mesmo do Estado do Amazonas. Não houve, até o momento, incidente grave registrado pela polícia.

De acordo com o assessor de comunicação da prefeitura, Jenildo Cavalcante, ontem, 26, mais de 8 mil pessoas participaram da festa, que ocorre na Alameda das Águas.

“A prefeitura faz uma avaliação positiva [do Carnaval]”, disse ele.

Segundo Jenildo, as pessoas estão gostando da festa e se sentem seguras porque a revista é rigorosa. Além da presença da Polícia Militar, a prefeitura providenciou segurança particular.