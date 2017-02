Abertas inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos; veja

Da redação ac24horas - 27/02/2017 11:03:04

Estão abertas as inscrições para três cursos profissionalizantes nos Telecentros de Rio Branco: Assistente Administrativo, Operador de Computador e Recursos Humanos. O prazo segue até o dia 10 de março, e podem ser feitas nos próprios espaços. A idade mínima para participar é de 16 anos. Interessados devem portar apenas o RG no ato da matrícula.

Segundo a Secretaria de Ciência e Tecnologia (SECT), as aulas começam no dia 14 de março, nos turnos matutino e vespertino, das 8 às 11h e 14 às 17h. As formações fazem parte de uma política pública que deve oferecer mais de cinco mil vagas em cerca de 80 cursos somente neste ano.

Endereços para inscrições

Telecentro Quiosque do Parque: Rua Hernesto Veterano Sales, bairro Abrão Alab.

Estação: Rua Duque de Caxias, 69, bairro Estação Experimental.

Esperança: Rua Euclides da Cunha, 175, bairro Esperança.

Barracão: Estrada da Sobral, 425.

Praça da Juventude: Rua Novo Andirá. 463-565, bairro Cidade Nova.