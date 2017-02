Guerra entre B13 e CV faz sua primeira vitima inocente em Rio Branco: uma criança de 1 ano

Da redação ac24horas - 26/02/2017 07:22:06

A guerra entre as facções criminosas Bonde dos 13 e Comando Vermelho chegou ao ápice da insanidade na noite deste sábado, 25, ao por fim a vida de uma criança de apenas 1 ano. Tayson Holanda da Silva estava deitado na rede em sua casa quando foi atingido por dois disparos de arma de fogo. Um dos projeteis atingiu a cabeça do bebê. A criança ainda chegou a ser atendida por paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e ser encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

De acordo com informações repassadas pela policia militar, cinco homens armados ligados a facção Bonde dos 13 chegaram a rua Venezuela, localizada no bairro Cadeia Velha, e cercaram a casa com o objetivo da executar o tio da criança que teria ligações com o Comando Vermelho. O bando efetuou cerca de 15 disparos contra a residência, duas dessas balas atingiram a criança. O tio teve apenas um ferimento na perna. Logo em seguida os homens fugiram do local.

Homens do Batalhão de Operação Especiais foram acionados para iniciar a caça aos bandidos e no primeiro momento prenderam Talison de Souza Teixeira em um quintal baldio. Com ele, a policia encontrou uma mochila contendo três armas, sendo uma espingarda, um revólver com seis cartuchos utilizados e uma pistola com numeração raspada contendo 12 balas. Pela madrugada de domingo, o BOPE realizou a prisão de um menor de idade também envolvido na ação criminosa que portava uma arma modleo Taurus com 9 balas intactas. A policia ainda segue na busca de capturar os outros três envolvidos no assassinato da criança.