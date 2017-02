Peça cinco homens e um segredo

James Pequeno - 25/02/2017 02:16:04

Cinco homens e um segredo traz o tema da masculinidade para o palco, foram duas sessões, uma no sábado e no domingo, no teatro plácido de castro, sempre de casa cheia. O elenco da peça traz Claudio Andrade, Edwin Luisi, Roberto Pirillo, Carlos Bonow e Iran Malfitano. O evento foi realizado pelos colunistas, Gigi Hanan e Moises Alencastro.

Ambientada no Rio de Janeiro de hoje, a peça é um retrato contundente de como o ser humano e a própria sociedade definem a masculinidade. Para os personagens José Carlos, Luiz Orlando, Jorge Alberto e Ricardo, o tamanho importa e muito. Não à toa, esse pequeno grupo se encontra todas as quartas à noite, no porão de uma igreja católica, em uma reunião de autoajuda para indivíduos com pênis pequeno. Esta característica em comum é o foco de suas lamentações semanais, atestando que o assunto ainda é um tabu e assombra os homens, que se sentem diminuídos em sua força e virilidade.

Fonte: Globoteatro