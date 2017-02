Vereadores de Cruzeiro do Sul aprovam redução salarial proposta por Ilderlei Cordeiro

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 24/02/2017 07:32:10 Corresponde no Vale do Juruá

A Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul aprovou na noite desta quinta-feira, 22, em sessão ordinária, o projeto que reduz em 25% o salário do prefeito do município, do vice, secretários e do pessoal comissionado. O placar foi de oito a três a favor da proposta.

Enviado ao legislativo municipal por iniciativa do prefeito Ilderlei Cordeiro (PMDB), o projeto, na prática, anula o aumento concedido pela Câmara no apagar das luzes de 2016. Desde de janeiro os salários já vinham sendo pagos com desconto.

O município ainda não divulgou qual o montante a ser economizado nos próximos quatro anos com a medida.

Encerrada por volta das 22 horas, a sessão da Câmara Municipal revelou, ainda, a afinidade política entre a base aliada e o prefeito peemedebista.

Quem foi quem na votação

A favor do projeto de redução salarial de membros do executivo votaram os seguintes vereadores:

Mazinho (PMDB)

Antônio Cosmo (PMDB)

Professora Mariazinha (PHS)

Ocenir (PDT)

Chaguinha do Povo (PDT)

Marivaldo da Várzea (PMDB)

Franciney (PT)

Leandro Cândido (PSL)

Já os vereadores Keleu (PDT), Lucila Bruneta (PMDB) e Ronaldo da Farmácia (PDT) se posicionaram contra a redução salarial.

A sessão foi presidida por Clodoaldo Rodrigues, em substituição a Romário Tavares (PMDB), que cumpre agenda na capital. Outro ausente foi o vereador Elenildo de Souza (PP), que também está em Rio Branco para tratar assuntos relacionados à liberação do pagamento do seguro-defeso.