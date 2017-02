Bocalom critica aumento da contribuição previdenciária : “Nós estamos pagando o pato”

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 24/02/2017 07:14:46

A Assembleia Legislativa aprovou o aumento da contribuição à Previdência Estadual por parte dos servidores públicos na sessão desta quinta-feira. A contribuição, que hoje é de 11% passará para 14%.

A aprovação vem sendo bastante criticada nas redes sociais. O ex-prefeito de Acrelândia, Tião Bocalom, que também é presidente do DEM, disse que o governo quebrou a previdência estadual e por isso resolveu aumentar a contribuição.

“Taí, outro dia, pouco mais de 2 anos depois, o próprio gestor do fundo disse à imprensa que não tem mais dinheiro. Agora, tiveram que avançar sobre o salário dos funcionários. O fundo começou quebrado, com o saque que o Orleir fez e com os 6 anos que o J.V. deixou de depositar”, postou Bocalom em sua página no Facebook.

“Lembram-se daquele investimento que o fundo fez através do BASA em um banco quebrado? O PT fez isto até nos fundos de empresas federais, como no POSTALIS dos Correios; PREVI do Banco do Brasil, e muitos outros e quebraram a todos. Administraram de forma irresponsável e agora, nós pagamos o PATO!”, completou.

O aumento segue para sanção governamental.