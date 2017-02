Rei Momo e Rainhas do Carnaval de Rio Branco são escolhidos em festa carnavalesca na Gameleira

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 24/02/2017 22:17:15



Com direito a torcida organizada, bloco carnavalesco e uma multidão de foliões foi realizada a seleção do Rei e Rainhas do Carnaval 2017 na noite desta sexta-feira, 24, no Calçadão da Gameleira. E não faltou samba no pé dos 19 candidatos escolhidos numa pré-seleção, cinco de diferentes categorias: Rainha do Carnaval, Travesti, Rainha Gay e Rei Momo, nesta última categoria foram quatro concorrentes.

Foram escolhidos como Rei e Rainhas do Carnaval, Chayene Carvalho (Rainha); Marcela Silva (Rainha Travesti); Bianca Lima (Rainha Gay); e Luiz Vasconcelos (Rei Momo).

Para os ganhadores, além do título de realeza, foram entregues prêmios de R$ 3 mil e troféu. Os 2º, 3º, 4º e 5º lugares de cada categoria foram premiados com R$ 1,5 mil, R$ 1 mil, R$ 500 e R$ 300, respectivamente.

Foram avaliados os quesitos samba, simpatia, beleza plástica, comunicação e fantasia.

Pela quinta vez escolhida Rainha do Carnaval de Rio Branco, Chayene Crystine, disse que se preparou para ser a vencedora do concurso.

“Eu gosto de Carnaval. Gosto de passar a alegria pro pessoal. Me preparo. Faço academia, sigo uma dieta. Minha fantasia é do Rio de Janeiro e São Paulo”, diz Chayene.

No final do evento, após a escolha da realeza, o diretor-presidente da Fundação Garibaldi Brasil, Sérgio de Carvalho, lembrou que o concurso de Rei Momo e Rainhas é uma tradição que vem sendo mantida.

“A gente tá dando continuidade a uma tradição carnavalesca de nossa cidade. O Rei e Rainhas do Carnaval estarão durante os cinco dias de Carnaval nos bairros”

Rainha do Carnaval: Chayene Crystine

Rainha Travesti: Marcela Silva

Rainha Gay: Bianca Lima

Rei Momo: Luiz Vasconcelos.

