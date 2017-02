Policia Militar precisa intervir em ação fiscalizatória que interditou academia em Cruzeiro do Sul

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 24/02/2017 19:52:10 Corresponde no Vale do Juruá

Uma fiscalização realizada por representantes do Conselho Regional de Educação Física (Cref) resultou na interdição de uma academia na manhã desta sexta-feira, 24, no município de Cruzeiro do Sul. Segundo o coordenador regional do órgão, Ismael de Oliveira Lima, o estabelecimento funcionava sem o registro emitido pelo Cref e sem os alvarás da vigilância sanitária e da prefeitura. Além disso, o local não havia sido vistoriado pelo Corpo de Bombeiros do município.

Ainda na tarde desta sexta-feira, 24, o Conselho deverá visitar outros dois estabelecimentos, também denunciados ao órgão. Suspeita-se de exercício ilegal da profissão nesses locais.

De acordo com Ismael, há onze academias em funcionamento no município. A regional do Cref-AC, atua ainda em Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Tarauacá e Feijó.

A Academia lacrada após a inspeção foi a Juruá Center Fitness, localizada no bairro João Alves. Orientado a encerrar as atividades imediatamente, o gerente da Center Fitness se recusou, o que acarretou o acionamento da Polícia Militar.

Ismael explicou à reportagem que “o registro de empresas prestadoras de serviços em atividades físicas, desportivas e similares é obrigatório nos Conselhos da jurisdição, em cumprimento ao previsto no inciso IV, art. 56, do Estatuto do Conselho Federal de Educação Física”.

Ele disse ainda que a academia permanecerá interditada até apresentar a documentação necessária para efetuar seu registro no Cref, conforme prevê a legislação.