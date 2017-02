Polícia Civil cumpre 22 mandados de busca em Rio Branco

Da redação ac24horas - 24/02/2017 13:47:58

Em Rio Branco, a Polícia Civil, realizou na tarde de quinta-feira, 23, uma ação de combate ao tráfico de drogas, furtos e receptação. Durante a operação foram executados 22 mandados de busca e apreensão.

Cinco pessoas suspeitas de ligação com tráfico de drogas foram conduzidas a Delegacia de Repressão a Entorpecente (DRE). No decorrer da operação, a polícia apreendeu porções de cocaína, maconha, balança de precisão, relógios, celulares e munição em posse dos investigados, além de três motocicletas.

“Essa intervenção policial teve como objetivo tirar de circulação pessoas envolvidas com o tráfico de drogas em diferentes bairros de Rio Branco”, explicou o coordenador da operação, delegado Fabrizzio Sobreira.

Segundo o secretário de Polícia, Carlos Flávio Portela, as ações são fruto de investigações da Polícia Civil, fazem parte do planejamento estratégico da instituição. “Tirar de circulação pessoas que tentam ruir a paz social, está entre as diretrizes”, destacou Carlos Flávio.