Ney Amorim é unanimidade entre os deputados

Luis Carlos Moreira Jorge - 24/02/2017 06:48:11

O presidente da Assembléia Legislativa, deputado Ney Amorim (PT), tem conseguido conduzir bem os debates sobre temas polêmicos enviados em forma de projetos pelo governo, sempre num diálogo aberto com a oposição, como no caso do fim de novas pensões para ex-governadores, que só foi aprovado por contar com os votos da base governistas. Ney conseguiu hoje ser unanimidade entre os deputados e recebendo elogios pela imparcialidade, até dos parlamentares oposicionistas. Mas quando se trata de falar sobre uma possível candidatura ao Governo ou ao Senado, no próximo ano, sempre desconversa por ser cedo.

Muito difícil de ser batido

Caso o prefeito Marcus Alexandre mantenha a mesma pegada que vem tendo desde o primeiro dia desta sua segunda administração poderá chegar ao final do seu mandato como um dos gestores municipais mais bem avaliados, e difícil de ser batido a que cargo disputar.

Decisão do equilíbrio

Foi uma decisão de equilíbrio o prefeito Marcus Alexandre não emendar numa terceira eleição e ser candidato a governador. Poderia soar antipático ao eleitorado e passar a imagem de carreirista. Em política, não se deve nunca agir pelo lado emocional.

Esforço a se ressaltado

Deixando de lado qualquer posição partidária é de se ressaltar como uma conquista o reajuste salarial que está sendo dado pelo governo aos servidores estaduais, principalmente, num tempo de uma braba crise econômica. A araruta sempre tem o seu dia de ser mingau.

Coisas distintas

Faço questão de me manter longe do governo estadual, mas tenho que, ser justo neste caso.

Rei da terceira idade

Se a eleição para o Senado fosse disputada no Senadinho o senador Jorge Viana (PT) estava com a sua reeleição garantida. É altamente disputado pelas damas em cada música que toca.

Equívoco grande

Alguns setores da oposição cometem um equívoco grande ao dar o senador Jorge Viana como uma presa fácil de ser batida na eleição do próximo ano. O Jorge tem um partido no poder unido em torno do seu nome e ainda eleitores cativos.

Recaída do Jesus

O deputado Jesus Sérgio (PDT) teve uma recaída e voltou ontem a se embalar na rede de elogios ao governo estadual, na Assembléia Legislativa, e colocou os hospitais de Feijó, Tarauacá e Jordão, como se fossem unidades de saúde do primeiro mundo. Jesus e os seus milagres!

Não há lugar seguro

Em Rio Branco não há mais lugar seguro. A cena de terror ontem pela manhã de um homem sendo assaltado a baleado na saída de uma agência bancária a poucos metros do quartel da PM; pode ser citado, como o exemplo mais recente desta insegurança que domina a cidade.

O que se espera

O que se espera é que os assaltantes sejam presos e não liberados na Audiência de Custódia.

Projetar a imagem

Se há intenção do governo em colocar a bela e recatada vice-governadora Nazaré Araújo no jogo da disputa de governador em 2018, o seu sistema de comunicação deve começar a criar pautas positivas e projetar a sua imagem. Se não é isso, basta a deixar mal divulgada como está.

Sem muitas opções

Com a decisão do prefeito Marcus Alexandre de terminar o seu mandato e a candidatura ao governo não entusiasmar o deputado Ney Amorim(PT) o PT terá que buscar o improviso.

Já é um mérito

O ex-prefeito de Feijó, Juarez Leitão, diz que o atual prefeito Kiefe já iniciou a sua administração com um mérito, o de não entupir a prefeitura de afilhados. Não deixa de ser uma boa medida, nestes tempos de crises, um prefeito optar pelo empreguismo afunda.

Peixe de ouro

A empresa Peixes da Amazônia está vendendo o quilo do pescado a órgãos do governo a 28 reais o quilo. No mercado, o quilo do Filhote, peixe muito mais nobre que o vendido, custa 23 reais o quilo. A deputada Eliane Sinhasique (PMDB) tem toda razão de questionar a operação.

Vitória de pirro

Este “fim da pensão de ex-governadores” tem que ter “aspas” mesmo, porque pode retornar quando qualquer governador quiser. Ao assumir Orleir Cameli acabou com o pagamento. No governo Jorge Viana, através de PEC deputado Vagner Sales (PMDB), isso foi restabelecido.

Não mexe

Esta PEC do deputado Gehlen Diniz (PP) não mexe nas pensões de ex-governadores, porque o benefício se deu em cima de um ato jurídico perfeito, quando a Constituição Estadual permitia. Só vigora para os novos governadores. Tião Viana tem direito adquirido do primeiro mandato.

Entre confetes e serpentinas, os petistas comemoram

Conversando ontem com um dos políticos mais experientes do Acre, este observava que: – um melhor presente de carnaval; não poderiam receber, os ex-governadores Jorge Viana (PT), Binho Marques (PT) e o governador Tião Viana (PT), do que a PEC do deputado Gehlen Diniz (PP), já que, não terão mais as suas pensões (o atual governador tem direito adquirido no primeiro mandato, mas não recebe ainda), tornadas inconstitucionais pelo STF. Com o fim do artigo da Constituição Estadual que dava direito a ex-governadores requerer pensão não mais existirá. E sem o objeto cuja legalidade seria discutida não existe mais, não haverá o que o STF julgar. E continuou o parlamentar da FPA: “você acredita que a base do governo não votou porque foi liberada?”. Fez a indagação. “Não mandou ninguém da FPA apresentar a PEC para não ser passada a idéia que queriam beneficiar os ex-governadores do PT. Colocou a oposição para fazer exatamente o que pretendiam: brecar a ação do STF”, completou. E finalizou em meio a uma risada: “e a oposição ainda acha que foi um grande negócio a PEC. Pouco está importando ao PT que os próximos governadores não terão direito a pensão, mas que as pensões dos seus ex-governadores estão garantidas e quem discordar começará do zero na justiça”.

Encenação do roteiro

A história de que o governador ficou chateado e não tinha liberado a sua base é encenação do roteiro. Na política você tem que raciocinar o que está por trás de toda a bondade. Nessa a oposição foi usada de uma maneira inteligente pelos petistas. Quando é que vão aprender?

Sem sentimentalismo político

É uma das exigências do presidente Michel Temer para parcelar as dívidas dos Estados que, estes tomem medidas para evitar a derrocada do setor previdenciário. O Acre precisa entrar neste programa. O ACREPREVIDÊNCIA está quebrado e é mantido por repasses do governo estadual. A aprovação do aumento da alíquota de recolhimento de 11% para 14% está neste contexto. E por isso deve ser analisado sem a emoção política partidária do coitadinho.

Posições firmes

A vereadora Lene Petecão (PSD) tem tido posições firmes dentro do espaço que o eleitor lhe reservou, o de ser oposição à administração municipal do PT. Algumas vaias recebidas de militantes adversários devem ser entendidas como elogios, sinal de estar no caminho certo.

Observação interessante

Deputado da base do governo comentava ontem na Aleac que, agora tem certeza que quando o Tião Viana disse que, após o mandato ia abandonar a política é para valer. “Ou ele não teria dado ao maior opositor, deputado Gehlen Diniz (PP), a bandeira de pôr fim ao instituto da pensão para ex-governadores. Só foi aprovado porque liberou a sua bancada a votar a favor.

Nosso amigo onipresente

Tenho um amigo que é a única pessoa que conheço na face da terra que tem o poder sobrenatural do dom da “onipresença” nas áreas estadual, municipal e privada. Recebe como assessor especial do executivo, pela prefeitura de Brasiléia e por uma agência de publicidade.

Glória e queda

Na política, quando a carreira começa a entrar em parafuso com uma derrota atrás da outra é hora de fazer uma reflexão e pensar em encerrar e carreira. É o caso da ex-prefeita de Sena Madureira, Toinha Vieira (PSDB), e tantos outros. Tudo tem o seu tempo de glória e queda.

Que poção tomou o PHS?

No clássico do desenho animado francês dos personagens gauleses Asterix e Obelix, estes tomavam uma poção mágica que lhes dava coragem para enfrentar as legiões romanas. Que poção tomou o PHS, sempre submisso ao PT, para defender a CEI apresentada pela oposição?

Depois que ouvir o choro do neném

Só vou acreditar que o PHS respirou sem aparelhos, quando o vereador Raimundo Neném (PHS) acompanhar a oposição nas votações da CEI, que investigará os transportes coletivos. Prefiro aguardar para ver de que lado o Neném vai chorar. Até lá me mantenho cético.

Cirurgia bem sucedida

O ex-governador Romildo Magalhães se recupera bem em casa da cirurgia no coração.

Uma pouca vergonha

Foi uma vergonha a entrada de policiais bolivianos em Epitaciolândia, para prender um brasileiro, como se aqui fosse Casa de Mãe Joana. E o mais grave é que não se ouviu um protesto das nossas autoridades, como se fosse algo natural. Façam isso na Bolívia para ver!

Único p

O único a protestar contra este ato foi o senador Sérgio Petecão (PSD).

Parte importante

A primeira etapa do Plano de Segurança caminha com celeridade, a instalação de bloqueadores de celulares nos presídios, de onde partem muitas das ordens de execuções.

Neste ponto não, Manoel!

Não tenho nenhuma relação profissional com o deputado Heitor Junior (PDT), não lhe devo nenhum favor, mas tenho que ser justo e defendê-lo da acusação de ontem do deputado Manoel Moraes (PSB) de que, se apropria de programas do governo estadual na área da saúde para se promover. O trabalho do deputado Heitor no apoio aos portadores de hepatites transcende a ação do governo, é uma causa que defende de forma pessoal há anos, antes de ser deputado. Ninguém teve mais mérito do que ele na vinda dos medicamentos de ponta para o combate à Hepatite C, sempre patrocinou e esteve na frente dos mutirões para exames para detectar as hepatites, leva pacientes para fazer transplantes fora do estado, principalmente, em Fortaleza. Enfim, é sim um lutador da causa. Não votei no deputado Heitor Junior (PDT), mas este é um mérito que ninguém pode lhe tirar. O Heitor pode ter todos os defeitos, mas não é um aproveitador. É só visitar a Associação dos Portadores de Hepatites.