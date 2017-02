Mulher de 30 anos leva dois tiros no bairro Bahia, em Rio Branco

Da redação ac24horas - 24/02/2017 09:01:28

Maria José Souza da Silva, de 30 anos foi alvejada com dois disparos de arma de fogo na Rua Santa Rita, região do bairro Bahia, em Rio Branco.

Segundo o que foi coletado pela Polícia, a mulher estava na rua e um homem se aproximou da vítima e efetuou os disparos. Populares foram quem a socorreram chamando uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Maria José foi levada ao Pronto Socorro onde passou por cirurgia e não corre risco de morte.

No local do crime a polícia permaneceu fazendo a coleta de informações e em seguida saíram em busca do suspeito que fugiu a pé.