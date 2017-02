Moradores do Cidade do Povo realizam evento beneficente para ajudar criança com epilepsia

Da redação ac24horas - 24/02/2017 07:22:49

Comovidos com a situação da pequena Eloá Rodrigues Venâncio (8 anos), moradores do Cidade do Povo, liderados pelo presidente da Associação dos moradores do setor 2, Robson Silva, deram início a uma ação solidária para arrecadar recursos para ajudar a menor, que enfrenta problemas de saúde há pelo menos um ano.

“Fui procurado pelos moradores que relataram a situação da Eloá. Tudo que ela come vomita e, constantemente, precisa ser internada por se encontrar fraca, mesmo assim ela recebe a gente com o sorriso que emociona demais e nos dá uma lição de vida. Ela precisa de uma alimentação saudável, mas muitos dias falta o básico. Ficamos muito preocupados, e estamos empenhados em ajudar a Eloá. Aproveitamos a oportunidade para pedir àqueles de bom coração que venham somar conosco. Peço ajuda da população acriana que doem alimentos, roupas, remédios/assistência médica ou com aquilo que Deus tocar no coração”, diz Robson Silva em apelo.

Em contato com a mãe de Elóa, dona Edna Paula Rodrigues relatou a reportagem que a filha não recebeu ainda um diagnóstico definitivo, mas novos exames foram realizados e apontam para uma suspeita de epilepsia. Sem condições de trabalhar, a mãe conta que tem enfrentado sérias dificuldades, inclusive, com a alimentação da filha, que deveria ser uma dieta balanceada, pois nos últimos meses tudo que a menina ingere acaba vomitando, o que tem ocasionado sério emagrecimento e anemia. Angustiada, a mãe conta que tem contado com a solidariedade de vizinhos, que têm doado alimentos e medicamentos.

“Ela deveria ter uma alimentação diferenciada com frutas, legumes e comidas leves, mas infelizmente a dificuldade tem sido grande, pois me encontro sem condições de trabalhar. Estive 45 dias com ela internada no Hospital da Criança e os médicos pediram que eu redobrasse os cuidados com a alimentação dela, mas infelizmente não tenho como cumprir a ordem médica. A vizinhança, apesar da pouca condição, tem ajudado com uma coisa e outra, e agora estão mobilizados em ajudar financeiramente para que ela receba a alimentação correta. Quero muito agradecer a todos e pedir também quem possa ajudar, de alguma forma, na recuperação da minha filha!”, disse dona Edna de Paula.

Para arrecadar recursos, a associação de moradores realiza um Torneio Beneficente de Futebol de Campo. Para participar, cada time paga o valor simbólico de R$ 20, 00. Além disso, moradores trabalham na arrecadação de roupas, sapatos e acessórios para realização do Brechó Solidário. Todo dinheiro arrecadado será doado à família da criança. Os eventos serão realizados no sábado (25) de carnaval, na Praça da Juventude 2, a partir das 14h.

Quem desejar contribuir para minimizar o sofrimento da pequena Elóa Venâncio pode entrar em contato com o presidente da Associação dos moradores do setor 2, Robson Silva, por meio do telefone: 68 99914-4039.