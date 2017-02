Mariana Tavares deixa a TV Acre para substituir Mayara Padrão no Geração Gazeta

Charlene Carvalho - 24/02/2017 13:55:42

Agora é oficial. Mariana Tavares (foto), que até o início do ano apresentava o programa Amazônia em Revista da TV –Acre, afiliada da Rede Globo no Estado, deixou a empresa para substituir Mayara Padrão no Geração Gazeta da afiliada local da Rede Record. Mayara, conforme a coluna deu em primeira mão, está morando em Salvador desde o início do mês. Mariana deve estrear ao lado de Zezinho Kennedy agora em março. A TV Gazeta está preparando uma forte campanha publicitária para o lançamento do primeiro programa com a nova apresentadora.

GLAMOUR

Mais que conhecida pela apresentação do programa na TV Acre, Mari Tavares é referência no mercado local como publicitária e blogueira. Faz sucesso no Instagram com suas publicações “baphônicas” e dicas de make, arte e moda. Sucesso à Mari na sua nova casa.

Rachel Moreira, amiga de longas jornadas, é a aniversariante de amanhã, sábado de carnaval. Vai curtir a data ao lado do marido, João Aníbal e dos filhos João Neto e Bebel

MUDANÇA

Para a campanha de lançamento do novo Geração Gazeta, Mari Tavares mudou o visual. A responsável pela mudança é a equipe do Jackie Hair Design. Falei com Mari esses dias e vi seus novos cabelos. Só digo uma coisa, a loira vem que vem!

BAILE DE MÁSCARAS

Meire Manaus promete um baile de carnaval como antigamente nesta sexta-feira, partir das 22h no Villa Rio Branco Hotel Concept, que fica ali na Gameleira. Manaus é especialista em organização de boas festas em Rio Branco. Ainda dar tempo de comprar sua mesa. Mais informações entre em contato pelos telefones: 3302-3200 ou 99962-8282.

Tcharle Oliveira, com os amigos Moisés Alencastro e Vanessa França, comemorando a idade nova no Deck da Getúlio Vargas

BAILINHO

Também tem a assinatura de Meire Manaus o bailinho de carnaval infantil “Mamãe Eu Quero”, domingo, dia 26, no Afa Jardim, das 17h às 21h e com escolha da realeza infantil. Ingressos à venda na Up Fashion do Espaço Galvez, G.Cunha, Vitória Regia e Afa Bistrô. Lá, criança de até três anos acompanhada não paga ingresso.

Aida Costa, no jantar da turma de Sena Madureira com a amiga Margarida Lima e a filha Gabi. Só alegria e boas energias dessa turma

OSCAR 2017

Domingo é carnaval, mas como não me animo com isso, vou fazer uma das coisas que mais gosto: assistir o Tapete Vermelho pelo E! e depois a transmissão ao vivo, pela TNT, porque a Globo é puxado, do Oscar 2017.

EMMA STONE

Uma das certezas de alegria no tapete vermelho do Oscar 2017: o look de Emma Stone, uma das estrelas da noite, afinal LA LA LAND é um dos grandes concorrentes deste ano. Ela nunca decepciona. Tomara que esse ano não seja diferente.

DISCURSO

Vale a pena ficar de olho também nos discursos dos vencedores da noite. Hollywood não tem poupado Donald Trump e não vai ser no Oscar que vai fazer isso, né?

A noite promete.

SE LIGOU?

A atualização do WhatsApp que permite aos usuários compartilhar gifs e fotos que desaparecem em 24 horas, uma mistura de Snapchat com Instagram que já virou piada na rede, deixou os usuários em polvorosa. Os novos recursos são parte da estratégia do Facebook, dono do aplicativo, para competir com o Snapchat. O Instagram já vem caminhando na mesma direção.

BOM DE GUERRA

Por essas e outras que gosto cada vez mais do Twitter. O passarinho mantém a tradição dos 140 caracteres, boas hastags, além de ter os melhores comentários, sem inventar roda ou copiar a concorrência. Nenhuma cobertura de evento como Oscar, Miss Brasil é melhor que a dos tuiteiros.

EM REDE

O fato é que vivemos em um mundo em rede. Você consegue se imaginar sem um smartphone na mão? Difícil. Muito difícil. A conexão se tornou uma necessidade e para manter seus usuários sempre interessados nos seus aplicativos, as grandes corporações como Facebook precisam ter novidades permanentes.

Colega aqui do ac24Horas, jornalista Nelson Liano segue sua viagem espiritual pela Índia. Na foto com Bia e João Augusto Fortes, na casa do Guru Prem Baba, na cidade de Rishikesh, (Uttarakhand)

NASCEU

Minha boa amiga Rúbia Lima e o esposo Marcelo Lima estão que é só alegria com o nascimento de sua filha Hannah Mariah, na última segunda-feira. Veio antes do previsto, mas chegou saudável para alegria de toda a família.

GO BACK

Se for é um usuário frequente de redes sociais sabe bem o que significa receber um LOL em forma de mensagem. Sim, faz tempo, mas acredite: o Lauguing Out Loud, literalmente “rindo alto”, está na moda de novo. Assim como tá na moda a pós-verdade, o Fake News e os Fatos Alternativos. Tudo graças ao presidente americano Donald Trump.

EMOJI

A real é que muita gente deixou de usar palavras para expressar sentimentos em comentários ou mensagens via celular. Os emojis japoneses substituíram muitas palavras, mas o LOL voltou às paradas, assim como ainda resistem o #tbt (#throwbackthursday) hastag oficial da quinta-feira e o #bff (#bestfriendforever), que muita gente nem sabe o que significa.

VIA VERDE

O Carnaval no Shopping tá cheio de boas atrações como Teatro Infantil, Pet Day e Feira das Flores. Se liga que o horário de funcionamento no sábado (25), domingo (26) e segunda (27) será normal, porém nos feriados de terça (28) e quarta (01/03) será horário especial. Na terça-feira, as lojas funcionam das 13h às 21h e a praça de alimentação das 11h às 22h. Já na quarta-feira, 1º de março, as lojas e praça de alimentação funcionarão das 12h às 22h.

PROGRAMAÇÃO

Se você não viajou e nem pretende aproveitar o carnaval na Gameleira ou nos clubes, faça como eu e aproveite para colocar os filmes e séries em dia. Seja na TV paga ou Netflix, há excelentes opções. Além da boa e velha internet de guerra.

FLORES

Dica para quem, como eu, gosta de plantas ornamentais, frutíferas e flores exóticas. Já está em plena atividade o 4º Festival de Flores de Holambra, das 9 às 21 horas, na praça da Revolução, em frente à Polícia Militar. O evento é uma realização da União do Vegetal (UDV) e conta com apoio do Governo do Estado.