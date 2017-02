Feiras movimentam economia solidária em festas de carnaval

Da redação ac24horas - 24/02/2017 07:10:22

A Coordenadoria do Trabalho e Economia Solidária (COMTES) vai realizar a partir desta sexta-feira, 24, várias ferinhas em locais onde a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil – FGB, e o Governo do Estado apoiam a realização do Carnaval na Comunidade. Segundo o coordenador da COMTES, Lira Moraes, até o momento já estão confirmadas feiras nos bairros Esperança, Cadeia Velha, Conquista e Cidade do Povo. “As reuniões ainda estão sendo realizadas e outros bairros poderão ser incluídos na programação”, explica o coordenador.

Nas barracas dos bairros, haverá venda de alimentos, com destaque para os itens como caldos, tacacá, bolos e lanches em geral.

Além dos bairros, a COMTES também manterá, no período do carnaval, feirinhas da economia solidária no Novo Mercado Velho e na Praça Plácido de Castro, em frente ao quartel da Polícia Militar. Na Praça, a atuação acontece em parceria com a Feira de Holambra, que será realizada a partir desta quinta-feira, 23, até o dia 5 de março, sempre das 9 da manhã até às 21 horas.

Lira Moraes ressalta também que 104 empreendedores que estão no Novo Mercado Velho vão se dividir entre esse espaço e a Feira de Holambra. Ele cita que nos dois locais as feirinhas terão a comercialização de outros itens, como artesanato e plantas regionais, além dos alimentos.

Feira de Holambra

A Feira de Holambra é realizada pela União do Vegetal – UDV já há quatro anos. Serão expostas 500 espécies de plantas, vendidas com valores entre R$ 3 e 200 reais. Flores como orquídeas, bonsais, rosas, violetas, lírios e tulipas estarão disponíveis para a venda.

As plantas são trazidas de Holambra – no interior de São Paulo, que é a maior cidade produtora nacional de flores e plantas ornamentais.