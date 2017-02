Rio Tarauacá atinge cota de transbordamento novamente

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 23/02/2017 08:55:52

O rio Tarauacá chegou aos 9, 50 centímetros, a cota de transbordamento, na manhã desta quinta-feira, 23, informou a Defesa Civil Municipal.

As águas do manancial invadem parte das ruas Tarauacá e Muru, no Bairro da Praia, o maior da cidade de Tarauacá.

“Com 10 metros começa a retirada das primeiras famílias. Nós estamos desde cedo fazendo trabalho de monitoramento porque o rio deve continuar subindo”, informou o coordenador da Defesa Civil, Jyens Jardim.

Há um mês o rio Tarauacá desabrigou mais de 120 pessoas depois de alagar quatro bairros da cidade.