Programa de Residência Médica abre vagas para Medicina Intensiva Pediátrica e Neonatal

Da redação ac24horas - 23/02/2017 08:35:22

A Sesacre publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 23, concurso para preenchimento de três vagas remanescentes para os programas de residência médica em Medicina Intensiva Pediátrica e Neonatal.

Caso o profissional formado em medicina ainda seja enquadrado na situação de “Residente aprovado/matriculado”, que ainda não possui inscrição no Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM/AC), deverá providenciar a transferência ou a realização de inscrição secundária no CRM/AC, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o inicio das atividades na Residência Médica, sob pena de cancelamento da matrícula.

As inscrições devem ser efetuadas no Hospital das Clínicas do Acre, na Comissão de Residência Médica (COREME) diretamente, localizada no Hospital das Clinicas do Acre da Fundação Hospital Estadual do Acre, BR-364, KM 2, S/Nº, Distrito Industrial, em Rio Branco, Acre, no horário de 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, no período de 21 a 24/02/2017.

O valor da inscrição será de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), efetuado através de DAE a ser adquirido da seguinte forma: http://www.sefaz.ac.gov.br, Opção: DAE on-line, Código: 46 – Taxa de Concurso Público. Para mais informações e dúvidas, os interessados podem escrever para o email:coreme.acre.concursos@gmail.com e no site www.saude.ac.gov.br.