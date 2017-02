Prefeitura de Mâncio Lima anuncia pagamento antecipado devido ao Carnaval

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 23/02/2017 14:13:44 Corresponde no Vale do Juruá

O prefeito do município Mâncio Lima, Isaac Lima (PT), anunciou nesta quinta-feira, 23, a antecipação do pagamento do funcionalismo público municipal. Os servidores efetivos, temporários e pensionistas deverão receber seus vencimentos nesta sexta, 24. O objetivo, segundo o prefeito, é aquecer o comércio durante a realização do Carnaval, que vai começar no sábado, 25.

“Teremos, na semana que vem, um feriado prolongado, portanto estamos adiantando o pagamento”, postou Isaac nas redes sociais.

Ele ressaltou que a medida visa proporcionar aos que gostam da folia a possibilidade de “consumir tanto bebidas como comidas na Alameda das Águas”.

“O nosso compromisso primeiro é com os funcionários públicos municipais”, ressaltou o petista.