Policiais são capacitados para investigar homicídios no Acre

Da redação ac24horas - 23/02/2017 12:04:18

Agentes de Polícia Civil estão sendo capacitados para investigar homicídios. Eles participam do curso de Investigação de Homicídios. Os servidores são da Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoas (Dhpp). A capacitação trata desde fundamentos e metodologia à recognição visuográfica.

O curso, informou a Polícia Civil do Acre, faz parte do planejamento da capacitação continuada da Polícia Civil e terá 32 horas/aula, com nove disciplinas. Nesta etapa, 50 policiais da capital e do interior participam do aperfeiçoamento, com a responsabilidade de ser multiplicadores em suas unidades de atuação.

Para o secretário de Polícia Civil, Carlos Flávio Portela, o objetivo é treinar todo o efetivo no decorrer de 2017. “Assim como fizemos nos anos anteriores para que tenham conhecimento de todas as técnicas disponíveis trabalhando de forma célere, ofertando um serviço nobreza a sociedade”, explicou.