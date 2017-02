Policia de Cruzeiro do Sul evita assalto à lotérica ao prender dois homens armados no centro

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 23/02/2017 12:00:28 Corresponde no Vale do Juruá

A Polícia Militar em Cruzeiro do Sul se antecipou à ação de dois homens que supostamente planejavam assaltar, ontem, 22, uma agência lotérica no centro da cidade. A dupla foi abordada próximo ao Mirante do Cais e portava um revólver calibre 22, municiado.

Além da arma de foro, os policiais encontraram com os suspeitos uma quantidade não divulgada de drogas.

Segundo a PM, um terceiro homem participaria do crime. Ele aguardava os comparsas em uma canoa no Rio Juruá, de onde empreenderiam fuga. Esse terceiro suspeito, que conseguiu fugir, foi identificado como morador do bairro da Lagoa.

A Polícia Civil investiga a participação da dupla em um homicídio ocorrido recentemente no município. Por enquanto, porém, não há provas de que eles sejam os autores do crime.

Segundo o delegado Alexnaldo Batista, os dois foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Consultado pelo ac24horas, o advogado Carlos Venícius Ferreira Ribeiro Filho afirmou que o Estatuto do Desarmamento, em seu artigo 14, prevê pena de dois a quatro anos de prisão, além de multa, para quem portar arma de fogo de uso permitido. Trata-se ainda de crime inafiançável.