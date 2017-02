Pensão: quando a esmola é grande demais até cego desconfia

Luis Carlos Moreira Jorge - 23/02/2017 07:08:47

Um marco na Aleac

O deputado Gehlen Diniz (PP) conseguiu ontem aprovar a extinção do ordenamento jurídico da Constituição Estadual que garante o pagamento da pensão para ex-governadores, com 20 votos em primeira votação. A votação em segundo turno acontece hoje. Só conseguiu sucesso porque veio uma estranha determinação do governo para que a sua base votasse a favor, a oposição não tinha o número de votos suficientes. Como ficarão os pagamentos das pensões de ex-governadores que concluíram o mandato antes da aprovação da PEC virará uma questão jurídica. Os governadores daqui em diante não poderão mais pedir o recebimento de pensões, por falta de base jurídica. A matéria não precisa de sanção governamental por ser uma PEC. O deputado Gehlen Diniz (PP) conseguiu a aprovação de um projeto que vinha sendo tentado em outras legislaturas por deputados da oposição. O Gehlen (foto), claro, comemorou com muita razão a aprovação de um Projeto de Emenda à Constituição que era tido como letra morta.

Liberados pelo governador

O líder do governo, deputado Daniel Zen (PT), disse que a aprovação foi alvo de um consenso entre a oposição e a base do governo, mas não escondeu que teve a chancela liberatória do governador Tião Viana, já que o Relator deputado Lourival Marques (PT) já tinha dado parecer a favor da PEC que extingue as pensões de ex-governadores da sua proibição em diante. A PEC deverá ser submetida a uma segunda votação na sessão desta quinta-feira.

Depois que entendi a equação

Quando a esmola é grande demais até cego desconfia. Estava encafifado com a liberação da bancada do governo para votar a favor da PEC do deputado Gehlen Diniz (PP), um de seus mais ferrenhos opositores. Depois de ler um comentário do brilhante advogado Edinei Muniz, matei a charada. Com a aprovação vai morrer, por falta de objeto, a ação que tramita no STF e que, fatalmente declararia as pensões inconstitucionais. E com isso todas as pensões de ex-governadores ficarão mantidas. Só não poderão ter novas pensões. Os ex-governadores poderiam erguer uma estátua do deputado Gehlen Diniz (PP).

Não entendo essa democracia

Não entendo a democracia capenga de alguns. Se há dezenas de políticos de extrema esquerda, por qual razão não pode existir um da extrema direita, como o Jair Bolsonaro? A democracia é democracia por comportar todos os tipos de pensamentos. O voto é livre.

Nada a ver

Bate e-mail sobre um prefeito que vem se notabilizando pelos porres e a coleção de mulheres. Como não se trata de ilegalidades na gestão, não publico o nome e nem o teor do e-mail.

Gavião negro chamando gavião branco, câmbio!

Os vereadores da oposição estão tirando o maior sarro do espião nada secreto do prefeito Marcus Alexandre na Câmara Municipal, Chicão Brígido. Dizem que, se comunicam por código para evitar interceptações. Tipo: “Gavião Negro chamando Gavião Branco, para reportar, câmbio!”. “Gavião Branco na escuta, prossiga Gavião Negro!”. E aí segue o informe político.

Não se pronuncia

O deputado Ney Amorim (PT) me disse ontem que não fala este ano sobre a eleição de 2018, prudentemente, quer ver como ficará o quadro político no próximo ano dentro da oposição. No que está completamente certo. Não se dá xeque-mate sem as pedras no tabuleiro.

Quer entender

O deputado Nelson Sales (PV) quer entender o motivo do governo mandar um projeto para a Assembléia Legislativa aumentando a contribuição previdenciária dos servidores. Não se gaba de pagar os servidores em dias e de dar um aumento salarial e de surfar na crise? Indaga. Só consigo entender pelo lado de dar com uma mão e tomar com a outra, alfinete Nelson.

O inventor da banana

Nada contra a banana. Gosto da fruta, principalmente, a prata. Mas ninguém tem maior predileção do que o deputado Jonas Lima (PT) que, em todos os seus discursos, só fala nos “milhares” (sic) de bananais do Acre. Alguém sapecou ontem: “vai já dizer que o PT inventou a banana”. Não duvido.

Grave desafio

A execução do Agente Penitenciário Romário por cinco homens encapuzados é o mais letal desafio já feito até aqui pelo crime organizado, porque investiu contra uma das instituições do sistema de segurança pública. A classe está em polvorosa! Uma resposta precisa ser dada.

Entregue ao sol e chuva

Um colega da imprensa comentava ontem que, um dos símbolos que restou do governo Jorge Viana, um marco no canteiro de retorno para quem vai para a Penitenciária “Fernando de Oliveira Conde”, está se deteriorando e ninguém ousou recuperar.

Negrume da noite

Não sei de quem é a responsabilidade, mas o acesso ao aeroporto está que é uma escuridão só, num grande trecho da rodovia de acesso. Não sei de quem á responsabilidade pela iluminação, mas sei que, é um péssimo cartão de visitas para quem chega a Rio Branco.

Contribuição negativa

Acho que o senador Jorge Viana (PT), quando prefeito transformou Rio Branco e como governador deixou obras significantes. Foi destaque positivo nos dois cargos. Mas no plano cultural acabou com os tradicionais carnavais dos clubes, criando o carnaval popular.

Nem mel e nem cabaça

Hoje não temos carnavais nos clubes e nem o carnaval popular, porque bateu a crise econômica e o governo não pode mais bancar a festa. O que temos ainda são alguns núcleos pelos bairros em promoções privadas, com leve ajuda pública. O carnaval acreano morreu. O que vai acontecer na quadra momesca deste ano será um esbirro carnavalesco.

Decisão inteligente

O deputado Heitor Junior (PDT) tomou uma decisão inteligente ao não trocar o mandato pela secretaria de Pequenos Negócios. Sairia de baladeira à vidraça. Cumpre um bom mandato e optou por assumir a presidência da importante Comissão de Constituição e Justiça da Aleac.

Estranho no ninho

O deputado Heitor Junior (PDT) não iria formar a equipe que bem entendesse e seria sempre um estranho no ninho. E sem falar na enxurrada de pedidos de empregos que receberia e não poderia atender. Não demoraria e estaria de volta ao parlamento. Faria um péssimo negócio.

Núcleo duro unido

O chamado núcleo duro do PRB, comandado pelo presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, Manoel Marcos, pelo presidente do diretório municipal, Diego Rodrigues, está unido na defesa da reeleição da deputada Juliana Rodrigues (PRB), junto com a força da Igreja Universal.

Duas tolices infantis

Tolices infantis, acusar os vereadores que votaram contra o reajuste da passagem de serem contra os estudantes. E os que votaram a favor de praticarem uma traição ao povo. Cada vereador votou com seu entendimento e posição partidária. E a maioria venceu. Só isso.

Chapa majoritária

Na observação de um petista bem situado na cúpula o deputado federal Raimundo Angelim (PT) não se mostra nem um pouco interessado em ser candidato ao governo. E que a missão pode acabar sobrando para a bela e recatada vice-governadora Nazaré Araújo (PT).

Não desembaraça este ano

O número de candidatos ao Senado pela oposição é um nó que não será desfeito este ano e deverá comportar negociações somente no próximo ano, após várias rodadas de pesquisas terem sido realizadas. Por isso, não espere que nenhum dos nomes postos recue agora.

Capoeira das éguas

Gostoso de ler o romance “Capoeira das Éguas” do escritor José de Anchieta, que pincela a dura realidade do sertão paraibano. Não sei onde pode ser encontrado, mas recomendo.

Um bom deputado

Algumas de suas posições são radicais, mas o deputado Gehlen Diniz (PP) é um dos destaques da oposição e tudo isso num primeiro mandato. É uma das vozes mais ativas da bancada oposicionista na Assembléia Legislativa.

Não seria aprovada, alguém duvida?

Qualquer pessoa minimamente bem informada não terá nenhuma dúvida que a PEC que tira da Constituição Estadual o artigo que dá garantia jurídica ao pagamento de pensão a ex-governadores só foi aprovada ontem em primeira votação, porque o governador Tião Viana deu sinal verde. Ou alguém duvida A sua bancada não votaria no projeto de um adversário sem sinal verde. Óbvio!

Confronto de interesses

Tenho a informação que o PT defenderá que a FPA tenha novamente só um chapão para a disputa de vagas na Câmara Federal e é contrário que saia uma chapa formada pelos partidos nanicos. Teme perder votos e diminuir a legenda, o que favoreceria á oposição a ficar com mais uma vaga. Na eleição passada, o PT conseguiu impor a vontade, agora está mais difícil. O PDT é quem puxa a formação de uma chapa alternativa para deputado federal dentro da FPA, com os partidos menores, num movimento quem está bem avançado. Em 2018 é final de governo, o PT não terá a mesma força do início de administração. Em reta final de todo governo, o garçom se emburra e quando serve o café é aguado e frio. É uma máxima inexorável para quem passa pelo poder. Principalmente se o adversário for favorito.