Ministério Público do Acre inaugura Diário Eletrônico; confira

Assessoria - 23/02/2017 15:36:48

A primeira edição do Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Acre (DEMPAC) foi lançada nesta quinta-feira 23. A ferramenta visa dar mais transparência aos atos oficiais da Instituição. A partir da edição inaugural, as publicações no Diário Oficial do Estado só serão feitas em casos de matérias que a legislação exigir.

O Diário Eletrônico do MPAC foi criado pelo Ato nº 001/2017, assinado pelo procurador-geral de Justiça Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, em janeiro deste ano. Desde então, a página estava em construção.

Nesta semana, o procurador-geral reuniu-se com o secretário-geral do MPAC, Celso Jerônimo de Souza, o diretor de TI, Roberto Romanholo, além da equipe responsável pela criação e atualização da página.

A partir de agora, atos administrativos, processuais e de comunicação em geral, serão publicados diariamente nos dias úteis. “Com isso, o Ministério Público do Acre dará mais visibilidade às suas ações, além de ampliar o alcance das informações, que poderão ser acessadas facilmente pelo cidadão por meio da internet. É, na verdade, mais um canal que se estabelece entre o Ministério Público e sociedade”, destaca o procurador-geral de Justiça Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto.

As edições poderão ser acessadas no portal do MPAC, no menu ‘Diário Eletrônico’, ou diretamente pelo endereço www.diario.mpac.mp.br. As publicações serão visualizadas em formato PDF.

O expediente do DEMPAC funcionará na Diretoria de Comunicação (DIRCON), devendo as matérias ser enviadas até as 15h da véspera em que a publicação deva ocorrer, para o endereço eletrônico dempac@mpac.mp.br. Os atos remetidos após o horário estabelecido no artigo anterior serão publicados no Diário Eletrônico do dia seguinte, salvo situação excepcional.

Kelly Souza- Agência de Notícias do MPAC