Moraes diz que colega fala besteira quando defende fim de feriados dos dias do evangélico e católico

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 23/02/2017 12:51:28

O autor do projeto que criou o Dia do Católico, deputado Manoel Moraes (PSB) usou a tribuna da Aleac na manhã desta quinta-feira (23) para criticar Heitor Júnior (PDT) que propôs o acabar com os feriados do Dia do Evangélico e Dia do Católico, com a justificativa que os feriados prejudicam a economia do Acre.

“Tem tanta coisa importante para fazer no Acre e Heitor Júnior fez um projeto para acabar com o feriado do dia do evangélico e católico”. Para Manoel Moraes, Heitor Júnior estaria ferindo uma questão ética entre os deputados, pedindo que um projeto aprovado por um colega seja revogado por causa de criticas.

“A pessoa vai falar do que entende, do que não sabe. Havia uma necessidade das pessoas que têm fé e não poderiam pagar suas promessas. O dia do católico, no dia 20 de janeiro, em Xapuri, foi o mais prestigiado. Vai acabar o desenvolvimento de quê? Estes dias movimentam o turismo e o serviço”, enfatiza Moraes

Segundo Moraes, o deputado Heitor Júnior não entende de economia. “Não é mais a indústria é que movimenta a economia, mas o setor de serviços. O deputado criticou ainda o posicionamento do padre Massimo Lombardi. “Se ele quiser legislar que ganhe uma eleição e venha aqui fazer projetos. Eu não vou na igreja dizer o que ele deve fazer”.

Sobrou até para imprensa que foi acusada de pautar discursos. “Não estamos aqui para ser pautados pela imprensa. O deputado Heitor Júnior deveria se preocupar com outras coisas e não ficar falando besteira. Quero pedir aos deputados que respeitem seus colegas. O momento de discutir projetos é nas comissões”, finaliza.