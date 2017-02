IRPF 2017: Receita Federal estima 126 mil declarações no Acre

Da redação ac24horas - 23/02/2017 07:45:56

Segundo dados da Receita Federal são esperadas 126 mil declarações do Imposto de Renda Pessoa Física 2017 (IRPF 2017), ano base 2016, no Acre. O prazo para envio começa a partir de 2 de março e segue até 28 de abril. Após o prazo, o contribuinte estará sujeito a multa de 1% ao mês sobre o imposto devido. O valor mínimo é R$ 165,74, e o valor máximo corresponde a 20% sobre o imposto devido.

No caso do contribuinte com direito a restituição, a multa será deduzida do valor a ser restituído. A multa mínima também será aplicada no caso das declarações que não resultem em imposto devido.

Nesta quinta-feira (23), será liberado na internet o programa gerador do IRPF 2017, a partir das 8h. A declaração é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70; quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil; quem obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias e de futuros.