“Eu me senti elogiado”, diz vereador que foi chamado de Velho do Rio por militantes na Câmara de Vereadores

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 23/02/2017 11:36:14

“Eu me senti elogiado”, disse o vereador N. Lima (DEM) depois de ser chamado de Velho do Rio por militantes da Frente Popular nesta semana durante a votação da Lei de Subvenção à tarifa de ônibus de Rio Branco.

Nogueira Lima disse que esse é um apelido antigo e que Velho do Rio é sinônimo de “homem honesto e trabalhador”.

“Eu me senti elogiado. O Velho do Rio significa honestidade, seriedade. Lá na novela, ele era um cara honesto, trabalhador. Eu sou chamado de Velho do Rio desde a novela (Pantanal). E lá na Assembleia todo mundo me chamava de Velho do Rio.”

A vereadora Lene Petecão, do PSD, que foi chamada de “velha coroca”, também por militantes, reagiu com humor: “sou velha, mas tenho maturidade”, disse na sessão desta quarta-feira.