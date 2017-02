Escolha da Realeza do Carnaval será nesta sexta, na Gameleira

Da redação ac24horas - 23/02/2017 21:53:09

A Fundação de Cultura Garibaldi Brasil promove nesta sexta-feira, 24, às 19h, no Calçadão da Gameleira, a final da seleção do Rei e Rainhas do Carnaval 2017. São 19 concorrentes, sendo 5 na categoria Rainha do Carnaval, 5 para Travesti, 5 para Rainha Gay e 4 para Rei Momo.

Os ganhadores ficam com o prêmio de R$ 3 mil e troféu. Os 2º, 3º, 4º e 5º lugares de cada categoria também recebem prêmios de R$ 1,5 mil, R$ 1 mil, R$ 500 e R$ 300, respectivamente. As apresentações começam a partir das 19h. A comissão julgadora avaliará o desempenho dos participantes, observando os quesitos samba, simpatia, beleza plástica, comunicação e fantasia. “Esses componentes trazem consigo a torcida da comunidade, o que deixa a festa ainda mais bonita”, observou o presidente da FGB, Sérgio de Carvalho, que espera o mesmo bom público presente nas fases classificatórias.

A avaliação e pesagem dos candidatos foram feitas no dia 15 de fevereiro na sede da FGB. Cada candidato fará apresentação única de no máximo um minuto. Em seguida, haverá uma apresentação coletiva de até dois minutos.

Rio Branco viverá um grande carnaval comunitário. As festas serão realizadas em 17 bairros e outros três pontos como Mercado Velho, Gameleira, Casarão, através de uma parceria que envolve a Prefeitura de Rio Branco, o Governo do Estado, as associações de moradores e grupos de cultura. Os bairros onde haverá festa são: José Augusto, Vila Ivonete, Vila Nova, Tancredo Neves, Apolônio Sales, Estrada do Quixadá, Cadeia Velha, Base, Cidade do Povo, Albert Sampaio, Transacreana, Aeroporto Velho, Conjunto Esperança, Jorge Kalume, Tucumã, Conjunto Universitário e Eldorado.