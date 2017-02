Eber Machado denuncia que taxistas lotação estariam sendo perseguidos por agentes da RBTrans

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 23/02/2017 11:54:01

O deputado estadual Eber Machado (PSDC) denunciou na manhã desta quinta-feira (23), na Aleac, o que ele classifica como perseguição de taxistas do interior por agentes da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTRANS), que estariam aplicando pesadas multas aos profissionais que trazem pessoas do interior e deixam no destino escolhido final escolhido pelo passageiro em Rio Branco.

Machado afirma que a suposta perseguição não é de todos os agentes da RBTrans, mas “alguns têm prazer em multar estes profissionais que tentam sobreviver com dignidade e manter suas famílias com a atividade”. Para o deputado, a ação dos agentes contraria os esforços dos deputados para regulamentar o trabalho dos taxistas lotação que trazem passageiros do interior a atendem pessoas que agendam retorno.

“Estamos fazendo a defesa de uma categoria que ajuda na economia de nosso Estado. Agora, a profissão dos taxistas lotação é reconhecida em lei. O que nós temos acompanhado é uma verdadeira covardia que acontece com os taxistas lotação do interior. Não são todos, mas alguns agentes da RBTrans, covardemente, aplicam multas de 960 reais contra um pai de família que paga parcela de carro”, diz Machado.

Segundo o deputado, várias reclamações foram apresentadas pelos taxistas “que neste momento de crise, abrem mão do pouco lucro que têm para pagar as pesadas multas. Suas famílias estão passando dificuldades por conta deste ato desnecessário de agentes da RBTrans. Vamos trazes estes taxistas nesta casa para um amplo debate para coibir esta truculência que vem sendo cometida contra eles”.

Eber Machado questiona o motivo de os taxistas se deslocarem do interior estarem sendo impedidos de deixar seus passageiros no local escolhido. “Primeiro que eles não são bandidos. Tem que haver respeito. Não vou admitir esta perseguição de um pai de família chega em casa e não tem como dar de comer aos seus filhos. Estes profissionais estão sendo incentivados a fazer coisas erradas quando os impedem de trabalhar”.

O deputado informa que vai solicitar uma reunião com a categoria e os deputados para buscar uma solução para a fiscalização exacerbada aos taxistas lotação. “Precisamos debater o assunto e tomar uma providência. É prazeroso para alguns agentes de trânsito fazer estas multas. Temos que fazer uma grande discussão para combater esta perseguição. Perseguir o trabalhador é covardia”, finaliza.