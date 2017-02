Detran Acre suspende direito de dirigir de 80 motoristas infratores

Da redação ac24horas - 23/02/2017 08:39:58

Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 23, um edital e outra portaria que suspende a CNH’s de 85 motoristas pelo cometimento de infrações de trânsito variada.

Os listados devem apresentar os respectivos documentos de habilitação à Divisão de Corregedoria do DETRAN/AC, quando então se dará início ao cumprimento da referida penalidade, ficando os infratores impedidos de dirigirem veículos automotores em todo território nacional e, desde já, advertidos de que a violação acarreta a cassação de habilitação, nos termos do artigo 263, inciso I, do mesmo diploma legal.

No Artigo 3º da publicação fica estabelecido que transcorrido o período de suspensão e comprovada a freqüência a curso de reciclagem, os condutores poderão requerer a devolução de suas habilitações. Os listados são alertados que, caso o documento de habilitação não seja entregue, no prazo acima estipulado, ensejará a cassação do mesmo, conforme preconiza o inciso I do art. 263 Código de Trânsito Brasileiro.