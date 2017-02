Bloqueio de pontes que dão acesso à Bolívia leva prejuízos as cidades de Brasileia e Epitaciolândia

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 23/02/2017 11:48:27

O bloqueio das duas pontes que dão acesso à Bolívia nos municípios de Brasileia e Epitaciolândia, após a prisão de um brasileiro que foi capturado pela polícia boliviana estaria causando sérios prejuízos econômicos para comerciantes, estudantes e populares que dependem do acesso ao país vizinho. A informação é da deputada Leila Galvão (PT), que pediu uma solução diplomática para resolver a questão.

“A situação de empresários e cidadãos de Brasileia e Epitaciolândia é grave. Gostaria de pedir a mediação de autoridades brasileiras no problema das pontes que liga os dois municípios ao Departamento de Pando. Isso tem causado um prejuízo grande, já que muitos estudantes passam diariamente pelas pontes para estudar nas faculdades do país vizinho, além de impedir a relação de comerciantes brasileiros com bolivianos”.

Segundo Leila Galvão, o clima na fronteira não é amistoso. “Não estamos defendendo a situação do brasileiro preso, porque não temos o conhecimento da atitude das autoridades bolivianas, mas estou pedindo que possamos encontrar alternativas, mobilizar os setores e as autoridades necessárias para intermediar um diálogo com as autoridades bolivianas e mediar uma solução para o conflito”, finaliza Leila Galvão.