A pedido de sindicato, membros da CPI do Transporte Coletivo serão escolhidos após o Carnaval

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 23/02/2017 11:42:16

A escolha oficial dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar a relação de contrato entre a prefeitura de Rio Branco e as empresas de ônibus não ocorreu na sessão desta quinta-feira, 23, e ficará para depois do Carnaval.

A Câmara atendeu ao pedido do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes e Cargas Pesadas do Estado do Acre (Sinttpac), que enviou um ofício à Casa pedindo um debate sobre o tema antes da instalação da Comissão.

“Pediram um tempo para debate e a gente achou por bem apenas depois do Carnaval”, informou o vereador Clézio Moreira (PSDB).

Há duas semanas, trabalhadores das empresas estiveram na Casa protestando contra a CPI. O Sindicato teme que as investigações resultem na quebra de contrato das empresas de ônibus com a prefeitura e a cosequente demissão em massa dos funcionários.

A CPI foi proposta pelo vereador Roberto Duarte, do PMDB, que naturalmente integra a Comissão. Foram indicados pelos partidos para integrarem a CPI, os vereadores Célio Gadelha (PSDB), Artêmio (PSB), Jakson Ramos (PT) e Juruna (PSL).