Unimed Rio Branco atrasou pagamentos antes de encerrar contrato com laboratório

João Renato Jácome - 22/02/2017 16:52:28

Os problemas entre a cooperativa médica Unimed Rio Branco e prestadores de serviços, a exemplo do Hospital Santa Juliana (HJS), além de fornecedores e prestadores de serviços, não são tão novos assim. Em 2016, uma possível manobra foi feita pela operadora de saúde não deu certo e acabou com o encerramento de contrato com o laboratório Bionorte, que fica em Rio Branco, e é um dos mais conceituados do Acre.

Segundo a empresa, em meados de agosto passado, um ofício foi encaminhado ao laboratório informando que os serviços “não eram mais do interesse” e que, portanto, em 30 dias, a prestação de serviço seria encerrada. Contudo, nenhuma justificativa prevista e contrato foi apresentada, o que causou surpresa aos empresários. Foi o que contou o biomédico Vernei Dutra Sturza, sócio proprietário do laboratório de análises clínicas.

LEIA MAIS: Hospital Santa Juliana não atenderá mais pacientes conveniados com a Unimed

“A razão da nossa saída da Unimed foi por uma série de situação ao longo de um tempo. E isso culminou sob a iniciativa da própria Unimed e não nossa de enviar de surpresa um oficio que comunicava isso. Não havia nenhuma razão. E está em contrato que tem que ser por um motivo do contrato, mas não havia nenhum, e simplesmente recebemos isso”, conta.

Vernei revela que a situação ficou ainda piro quando a gerência do laboratório se reuniu com a Direção regional da Unimed. Isso porque uma nova proposta, ainda mais polêmica, foi feita. “Quando a gente foi questionar, nos disseram que poderíamos desconsiderar esse oficio de rescisão, se aceitássemos um valor mais baixo do que o que estávamos. Era uma forma de forçar a situação, novos valores e pagamentos”, completa.

Pouco antes de rescindir contrato com a Unimed, Sturza diz que chegou a receber apenas parte dos valores devidos ao período mensal. E isso ocorreu por pelo menos três meses. Logo depois, reclamou, a Unimed fez uma proposta para diminuir os valores que era cobrados à operadora por procedimentos laboratoriais. Os valores, contudo, não foram revelados por uma questão ética.

LEIA TAMBÉM:Unimed se defende e diz que Santa Juliana é obrigado a atender os pacientes

“Quando eles nos fizeram essa proposta, percebemos que nós trabalharíamos com prejuízo. Não era uma manobra para nos tirar, era para economizar. No meu ponto de vista, eles julgavam que por nós sermos o que mais atendia, achavam que por essa grande quantidade o laboratório não iria cancelar, mas para nós, é melhor não atender, do que atender e ainda ter prejuízo”, acredita o empresário.

Procurada, a Unimed Rio Branco não se manifestou. Segundo a operadora de saúde, isso poderá acontecer na tarde desta quarta-feira, dia 22, após avaliação do Diretor de Mercado, Julio Pereira, que não estava na instituição quando do contato do ac24horas.

Descredenciamento

Na segunda-feira, dia 20, os clientes da Unimed Rio Branco foram surpreendidos ao procurar os serviços do Hospital Santa Juliana (HSJ), isso porque o contrato entre as duas empresas privadas não estava valendo e, portanto, o hospital encerrou os serviços aos usuários da operadora de plano de saúde. A situação causou polêmica e repercutiu muito mal na imprensa e nas redes sociais.

Ainda na segunda-feira, em comunicado enviado ao ac24horas, a Diocese de Rio Branco [proprietária do HSJ] informou que a Unimed ainda não havia apresentado uma nova proposta contratual para 2017. Horas depois, uma liminar da Justiça determinou ao HSJ que mantivesse os atendimentos normalmente.

Já na terça-feira, dia 21, a Unimed publicou informe no qual explicava que os usuários que se sentirem lesados face às tentativas de atendimentos, devem procurar a sede administrativa da empresa e registrar uma reclamação, “uma vez que o Hospital Santa Juliana está judicialmente obrigado a manter o atendimento”, finaliza a Unimed Rio Branco.