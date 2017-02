Suspeitos de praticar três crimes em Rio Branco são identificados pela policia

Da redação ac24horas - 22/02/2017 11:49:52

Na manhã desta quarta-feira, dia 22, a Polícia Civil por intermédio da Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção a Pessoa (DEHPP), anunciou e apresentou a identificação de envolvidos em três casos de homicídio ocorridos em Rio Branco.

O primeiro caso elucidado foi o de Vitor Mateus Pinto, de 21 anos, encontrado boiando nas águas do Rio Acre em 11 de dezembro do ano passado, nas proximidades da quarta ponte, morto a golpes de faca e pauladas.

De acordo com o delegado Remulo Diniz, neste caso foram identificados como responsáveis pelo crime três menores que continuam sendo investigados e Everton Soares da Silva e Douglas Oliveira Anute que já estão presos a disposição da justiça. O crime teria sido motivado pela disputa de território pelo tráfico de drogas.

Outra morte desvendada, informou a Polícia Civil, foi a de Jhonatan dos Santos França, também assassinado a socos e pauladas no dia 9 de dezembro no bairro Custódio Freire, em Rio Branco.

No terceiro caso, a polícia desvendou a morte de Lucas Gabriel Gonçalves Santos, de 16 anos, através de um fake falso na rede social “Facebook”. Uma menor foi identificada através da rede social e teria participado do crime atraindo a vítima até a sua residência no bairro Cidade Nova.

As investigações apontam que os cinco teriam arrastado a vítima desde o antigo prédio da Polícia Federal no Centro até a região do bairro Papouco onde o mataram a golpes de faca e pauladas. Em seguida, na tentativa de ocultar o cadáver, os suspeitos jogaram o corpo de Vitor nas águas do Rio Acre.