Secretário de Esporte é atropelado e caso pode ser tentativa de homicídio

João Renato Jácome - 22/02/2017 11:43:20

Um acidente de trânsito ocorrido na manhã desta quarta-feira, dia 22, em Santa Rosa do Purus, no interior do Acre, pode ser muito mais que isso. As vítimas, que estavam numa moto, o secretário de esporte da cidade, Jamilsson Vaz da Silva, e um outro rapaz cujo nome não foi divulgado ainda, estão em estado grave.

Segundo apurou ac24horas, na semana passada, tanto Jamilsson e Marcio Santos, este proprietário da caminhonete que causou o acidente, protagonizaram uma briga no meio da rua. Desde então, os ânimos ficaram ainda mais acirrados entre os dois. Por isso, um amigo do secretário, que pediu para não ser identificado, acredita em uma tentativa de homicídio.

Devido ao estado de saúde dos dois rapaz que estavam no motocicleta, ambos foram transferidos para Rio Branco, onde devem ser atendidos no Hospital de urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), ainda nesta quarta. A polícia já prendeu o motorista do automóvel e vai investigar o caso.