Sebastião Viana inaugura duas praças na Cidade do Povo

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 22/02/2017 17:09:16

Sebastião Viana entregou duas novas praças nesta quarta-feira, 22, aos moradores das quadras 9 e 24 da Cidade do Povo, o bairro que após concluído terá mais de 10 mil unidades habitacionais, segundo o governo. Mais de 3, 1 mil já foram entregues.

Bem humorado, Viana brincou com as crianças do bairro no campo de areia da praça inaugurada. Bateu um pênalti e ao marcar o gol aproveitou para fazer uma alusão à obra entregue. “Mais um gol marcado na Cidade do Povo. Com muita alegria, hoje entregamos mais duas novas praças esportivas. Dois espaços que reforçam a vida em comunidade daquelas famílias, cultivando a brincadeira, a alegria e o esporte. Até aproveitei e fui relembrar os bons tempos com a meninada”, recordou o governador.

Cada uma das praças custaram R$ 500 mil. Os espaços se juntam aos outros equipamentos públicos entregues à comunidade da Cidade do Povo.

O prefeito Marcus Alexandre Viana lembrou que além das praças há creches e Cras que passarão a ser administrados pelo Município.

“Tenho que agradecer aos esforços do governo do Estado e a parceria com a prefeitura de Rio Branco. São duas praças, e ainda temos a construção de duas creches e um Cras que o governo vai passar para a prefeitura administrar. Temos 600 crianças já em creches aqui na Cidade do Povo, e essas quadras são espaços fundamentais para elas. Esse é um esforço de todos nós.”