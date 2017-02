Rondonienses são presos pela Polícia Militar do Acre com arma

Da redação ac24horas - 22/02/2017 17:12:43

Homens da Rádio Patrulha (RP) do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) prenderam na manhã desta quarta-feira, 22 de fevereiro, três rondonienses em posse de uma arma de fogo. O fato ocorreu na BR-364, nas proximidades do Colégio Armando Nogueira.

Segundo os militares, eles foram acionados via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), para realizar uma abordagem em um veículo em fundada suspeita na localidade. A guarnição ao chegar ao endereço repassado abordou o veículo.

Na busca veicular foi encontrado embaixo do banco do motorista um revólver e uma faca. Ainda durante as buscas foram encontrados bolsas de viagem, contendo vestimentas do trio. A guarnição deu voz de prisão e encaminhou os autores juntamente com o material apreendido para Delegacia de Flagrantes (Defla).

Menor é apreendido com droga

Durante o serviço operacional da manhã, homens do 4º BPM apreenderam um adolescente de 17 anos no bairro Nova Estação ( confirme se não foi no bairro da Paz). Com o jovem foi encontrado 07 barras de maconha, uma trouxinha de cocaína e cerca de 40 reais. A guarnição encaminhou o agente para Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca).