Romário Tavares defende novas nomeações na prefeitura de CZS

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 22/02/2017 15:29:51 Corresponde no Vale do Juruá

O presidente da Câmara de Vereadores do município de Cruzeiro do Sul, Romário Tavares (PMDB), em entrevista ao programa Notícia em Ponto, da Rádio Boas Novas, em Rio Branco, defendeu hoje, 22, as novas contratações anunciadas pelo prefeito Ilderlei Cordeiro (PMDB). As nomeações foram barradas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), com base na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Segundo Tavares, apenas para o setor de limpeza da cidade, a prefeitura precisaria dispor de pelo menos 300 pessoas.

O parlamentar ressaltou, porém, que apesar do anúncio de criação de novos 611 cargos, apenas 80 pessoas foram nomeadas até o momento.

Nesta quarta, cumprindo decisão cautelar do TCE, Ilderlei Cordeiro exonerou cerca 90 cargos comissionados, entre os quais a esposa, Keiliane Nunes de Melo Cordeiro, que ocupava a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Procon

Autor do projeto de lei que institui o Procon na cidade de Cruzeiro do Sul – uma reivindicação antiga da população –, o vereador afirmou que Ilderlei Cordeiro já teria sinalizado com a criação das condições necessárias para a implantação do órgão de defesa do consumidor.

Segundo Romário Tavares, o Procon não foi implantado na gestão do ex-prefeito Vagner Sales (PMDB), que comandou o município por oito anos, por falta de servidores a serem destinados ao órgão.