Rio sobe rapidamente e desabriga famílias no município de Jordão

Da redação ac24horas 22/02/2017 09:02:34

Alguns bairros do município de Jordão, no interior do Acre, estão foram atingidos pela cheia repentina do rio Jordão e os moradores começam a ser retirados de suas casas. De acordo com informações de moradores, Kaxinawá foi bairro mais tingido pela água.

Sem contar com os serviços da Defesa Civil, os moradores não informaram o nível que o rio atingiu nas últimas horas. Algumas ruas estão submersas. As famílias indígenas da do bairro Kaxinawá estão sendo retiradas. A energia elétrica foi desligada.