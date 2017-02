PRF dá início a Operação Rodovida para fiscalização nas estradas federais no carnaval

Da redação ac24horas - 22/02/2017 09:04:56

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu início a segunda fase da Operação Rodovida, de fiscalização nas estradas federais de todo o país. A ação segue até o dia 5 de março – domingo depois do Carnaval.

O objetivo é trabalhar para diminuir os acidentes nas rodovias durante o período carnavalesco. Serão disponibilizados 3.549 equipamentos de controle de velocidade nas rodovias de todo o país.

A operação conta com fiscalizações integradas, feitas por agentes da PRF, dos departamentos estaduais de trânsito (Detrans), das polícias Militar e Civil, das guardas municipais e, concessionárias de rodovias e órgãos estaduais e municipais de saúde.

Segundo a PRF, os trechos mais críticos terão prioridade quanto as ações de fiscalização. Foram listados 100 trechos de acordo com análise de dados estatísticos que apontaram os locais com mais necessidade de reforço da fiscalização.