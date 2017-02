Postagens sobre aumento da passagem viram tema de debate na Câmara e vereador sugere “fotos”

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 22/02/2017 11:00:00

A sessão desta quarta-feira, 22, na Câmara de Vereadores começou com manifestações dos parlamentares contra a avalanche de postagens nas redes sociais sobre o referendo da passagem de ônibus ocorrido ontem na Casa.

Raimundo Neném, do PHS, condenou, o que ele considera exposição errônea, as publicações em que aparecem as fotos dos vereadores que se manifestaram contra e a favor à decisão do Conselho Tarifário. Para o parlamentar, os membros Conselho que aprovaram o aumento é que deviriam ser expostos na rede.

“Infelizmente, as pessoas que realmente votaram a favor do aumento da passagem, que são do Conselho Tarifário, não tem nenhuma foto deles nas redes sociais. É engraçado. Os caras votam, não vão pra rua pedir voto, não tem responsabilidade com a população e aí os vereadores que tentam a ajudar os estudantes, a população, aí é o vereador que paga o pato.”

O líder do PT na Câmara, Gabriel Forneck, disse que “a repercussão é natural”. “Quem optou pela vida política tem que se acostumar com isso, apesar da manipulação em algumas informações”, completou.

Lene Petecão, do PSD, disse estar com sua “consciência tranquila” ao ter se posicionado contra o aumento. “Se tem alguém está preocupado se sua carinha está no Facebook vamos continuar esse debate. A subvenção não saiu do bolso do prefeito, sai do bolso da população. Ontem nós tínhamos sim o poder de ter derrubado.”

Nas redes sociais, militantes da Frente Popular e da oposição criaram uma verdadeira guerra virtual após a votação do referendo da passagem.

De um lado, a militância pró-Marcus Viana publica um quadro com fotos dos vereadores que foram contrários ao aumento aprovado pelo Conselho Tarifário. Já os militantes oposicionistas expõem em seus perfis os vereadores que referendaram o aumento.