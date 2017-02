Para cumprir determinação do TCE, Ilderlei Cordeiro publica demissão de cargos comissionados

Da redação ac24horas - 22/02/2017 08:58:59

Em cumprimento a decisão cautelar proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC) nos autos do Processo n° 23.556.2017-90, o prefeito de Cruzeiro do Sul (AC), Ilderlei Cordeiro, exonerou quase 90 cargos comissionados.

A lista de demitidos compõem desde pessoal administrativo até os mais altos cargos da esfera municipal, como: secretários municipais, gerentes, assessores especiais, supervisores e coordenadores.

A decisão foi oficializada por meio do Decreto Nº 114/2017, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 22.

Confira o quadro com os nomes dos comissionados exonerados: