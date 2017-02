Não Sabe o que Comprar de Presente? Nós te Ajudamos

Da Redação - 22/02/2017 04:00:08

Com a grande variedade de datas comemorativas algumas vezes ficamos atrapalhados para comprar um presente ou mesmo ter ideias criativas de customizar uma lembrança, não é mesmo?

São presentes para o Natal, aniversário, dia dos namorados, bodas de casamento, dia das mães e tantas outras comemorações, é normal ter dúvidas do que comprar.

O ato de presentear um ente querido nos remete a empatia e felicidade de vê-lo mais alegre, ganhar também é uma grande festa, ainda mais quando acertam o presente que gostaríamos de receber.

Felizmente temos algumas dicas que irão lhe ajudar na hora de comprar um presente!

4 Dicas para Comprar o Presente Ideal

Conheça os pequenos gostos

Pense na pessoa que gostaria de presentear, preste atenção nos detalhes da casa, o que ela mais usa no dia a dia, que música ou time de futebol gosta, assim terá mais chances de acertar.

Se ela é apaixonada por viagens, que tal comprar uma câmera fotográfica (link: http://www.fnac.com.br/foto/cameras-e-filmadoras?PS=40) para guardar os momentos mais incríveis desta jornada, ou mesmo dar um artigo esportivo do time que ela tanto ama, você pode achar camisas oficiais, bandeiras e outros artigos esportivos bem bacanas. Invista em artigos de decoração, uma boa aposta é o cordão de luz led (link: http://www.leroymerlin.com.br/cordao-de-luz) (super em alta no momento), sem dúvidas, deixará o apartamento mais iluminado.

Aposte nos clássicos

Caso não conheça muito bem a pessoa que deseja comprar um presente, aposte em lembranças que são como um coringa, pulseiras e brincos para as mulheres são acessórios bem adequados, todo mundo adora usar algo diferente para sair, pode ser uma excelente opção.

Outro presente bem clássico são as carteiras em couro na cor preta, este produto serve tanto para os homens quanto para as mulheres, carteiras e malas em promoção (link: https://www.picodi-sale.com/br/carteiras-e-malas) são universais- todo mundo usa e adora ganhar, você pode ver alguns modelos no Picodi-Sale e garantir uma oferta bem mais atrativa. Aposte nos presentes mais informais e acerte na compra.

Customizados e Exclusivos

Sabia que os presentes feitos a mão são bem valorizados? Você pode customizar uma lembrança para a pessoa que gosta, caso saiba trabalhar com artesanato chegou o momento de mostrar os seus dotes. Pintar um quadro ou mesmo bordar uma toalha de rosto são presentes simples, mas com um toque de exclusividade.

O presente não precisa ser um artigo caro e de marca, invista na sua criatividade para customizar um álbum de fotos ou mesmo uma caixa organizadora com separações, você pode surpreender a pessoa que gosta com um presente totalmente especial.

Cestas de café da manhã

Um excelente presente que você pode dar em qualquer data são as cestas de café da manhã (link: http://www.cestasmichelli.com.br/), além de prático e mais em conta, as cestas são preenchidas de acordo com o seu pedido. Você pode fazer uma cesta somente com frutas, com chocolates ou até mesmo uma linda cesta de flores, cada estilo é indicado para uma data em especial.

Comprar algo que se possa personalizar também é uma opção bem bacana de presente, você pode optar por bombons, champagne e cartas de amor. Flores do campo, vinho e queijos artesanais- o conteúdo das cestas é você quem escolhe- preste atenção no gosto da pessoa que deseja agradar para não errar nesta escolha.

Seguindo as nossas dicas você poderá comprar um presente que irá surpreender ao invés de desapontar. Prefira as lojas online para garantir os descontos e as ofertas, lembre-se que não faz muito sentido gastar horrores no presente, o que vale de verdade é a intenção e o carinho.