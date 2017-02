Ministério Público e Judiciário reforçam parceria institucional

Assessoria 22/02/2017 09:49:11

O procurador-geral de Justiça Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto recebeu nesta semana a presidente do Tribunal de Justiça do Acre, Denise Bonfim, e a corregedora-geral da Justiça, desembargadora Waldirene Cordeiro.

O encontro, realizado na terça-feira, 21, na sede da Procuradoria Geral de Justiça, faz parte de uma agenda de visitas institucionais que a desembargadora-presidente tem cumprido desde que assumiu a direção do Poder Judiciário acreano.

Participaram também, o secretário-geral do Ministério Público do Acre, Celso Jerônimo de Souza, e os promotores Vinícius Menandro e Adenilson de Souza.

Na ocasião, Denise Bonfim enfatizou a intenção do Poder Judiciário em manter e reforçar as parcerias com o Ministério Público. “Estamos abertos ao diálogo. Sempre fomos unidos e vamos continuar sendo. Essa união é que faz a força em prol da sociedade”, acrescentou.

A troca de experiências exitosas entre o Judiciário e o Ministério Público do Acre foi um dos assuntos discutidos. No encontro, o procurador-geral citou projetos do MPAC que são reconhecidos e premiados pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Além disso, propôs uma parceria para que os escritórios de representação, que o Ministério Público está implantando nos municípios onde não existem promotorias, sejam instalados em espaços onde estão sediados os centros integrados de cidadania, especialmente nas cidades de difícil acesso, como Jordão, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter.

“As parcerias institucionais são importantes e devem ser reforçadas. É trabalhando de forma integrada, como temos feito em diversas ações, que conseguimos superar as dificuldades e, ao mesmo tempo, potencializar os resultados”, afirmou.

A corregedora-geral da Justiça também destacou a importância da união entre as instituições, citando como exemplo, os esforços conjuntos empreendidos no enfrentamento à violência no Estado. “O nosso caminhar, o nosso caminho é um só e a nossa missão é servir”, comentou.

Kelly Souza- Agência de Notícias do MPAC