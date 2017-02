Educação convoca mais candidatos às bolsas do “Quero Ler” no Acre

Da redação ac24horas - 22/02/2017 09:43:50

Um total de cem candidatos às bolsas de Alfabetizador do programa Quer Ler, da Secretaria de Educação e Esporte do Acre (SEE), foram convocados nesta quarta-feira, dia 22, através do Diário Oficial do Estado. Nesta etapa, em quinta convocação, estão sendo convidados a entregar documentos os candidatos de número 201 a 300.

Os aprovados devem comparecer ao Centro Referencia Inovações Educacionais –CRIE – antigo Mira Shopping-, no Centro, no próximo dia 02 de março, munidos da documentação exigida pela edital de abertura do processo de seleção do programa.

O processo foi divulgado em 19 de outubro, prevendo a contratação de 594 novos bolsistas de alfabetização e 30 coordenadores de turma para o programa, em oito municípios acreanos. Eles atuarão em 594 turmas. No ano que serão abertas 1.022, e em 2018, outras 700 turmas.

Informações referentes a esta seleção podem ser tiradas pelo telefone (68) 3226-1376.