Deputada federal Jéssica Sales solicita prorrogação do período de defeso para os pescadores do Acre

Da redação ac24horas - 22/02/2017 08:05:41

A deputada federal Jéssica Sales (PMDB) encaminhou ofício ao Secretário Nacional de Aquicultura e Pesca, Dayvson Franklin de Souza, solicitando a prorrogação do período de defeso por mais dois meses no Acre. Ela recebeu a reivindicação das colônias de pescadores do Estado que foram duramente castigas pela cheia dos rios.

A peemedebista entregou o ofício pessoalmente ao secretário Dayvson Souza, da Aquicultura e Pesca e Samir Moura, diretor de Planejamento e Ordenamento da Pesca. “Submeti a eles a reivindicação das Colônias de Pescadores do Acre, de prorrogar o período defeso, que se encerra no próximo dia 15 de março, por mais 2 (dois) meses”.

Jéssica Sales destaca que o período de defeso tem como objetivo a preservação de algumas espécies em reprodução, mas em decorrência das cheias dos rios no interior do Acre, é necessário prorrogar o prazo e garantir o pagamento do seguro-defeso aos pescadores que foram prejudicados pelas cheias que castigaram o Vale do Juruá.

Segundo a parlamentar, os gestores da pesca “foram muito receptivos e se comprometeram a avaliar tecnicamente se as condições são favoráveis para atender o pedido dos nossos pescadores. Acredito que eles serão sensíveis aos graves problemas que nossos pescadores enfrentaram nas últimas semanas”, diz Jéssica Sales.

A justificativa da solicitação de Jéssica Sales tem como base o volume de chuvas na região. “São vários os municípios que estão sendo penalizados com a cheia dos rios. A regional do Vale do Juruá, passou por uma das maiores enchentes dos últimos 20 anos, condição que afeta a prática da pesca e preservação de algumas espécies”, finaliza.