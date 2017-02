Definido sistema de trabalho da Polícia Civil no Carnaval de 2017

Da redação ac24horas - 22/02/2017 09:14:23

A Secretaria de Estado da Polícia Civil (Sesp) definiu em portaria publicada no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) desta quarta-feira (22) a forma de atuação especial de atuação da Polícia Civil (PC) durante o período carnavalesco, compreendido entre os dias 24 e 28 de fevereiro.

Como o Estado não vai patrocinar a festa, este ano não será criada a tradicional “Delegacia Extraordinária do Carnaval”, mas apenas haverá reforço nas Delegacias de Flagrantes (Defla e Deam/Depca). Em caso de necessidade na acomodação de presos, a 3ª Delegacia Regional será acionada.

Nos dias da festa as atividades dos policiais de reforço iniciarão às 20 horas e se estenderão até às 03 horas. Ocorrendo falta dos agentes de reforço os de sobreaviso vão ser convocados.

Os policiais deverão estar uniformizados de forma padrão: calça, coturnos ou similares, camiseta com o símbolo da Polícia Civil e boné preto com o símbolo da instituição, tudo na cor preta. Não vai permitido roupas de treinamento ou de grupos operacionais (SWAT, Grupo Tigre, CATI, entre outros).

O Departamento de Polícia Técnica, em seus quatro Institutos, vai manter escala de plantão para o atendimento imediato das requisições das “Especializadas” e das “Regionais”.

Todas as unidades policiais da capital poderão ser acionadas em caso de necessidade de manter preso algum folião se a demanda exceder a capacidade da DEFLA e da 3ª Regional. As delegacias vão enviar diariamente um relatório das atividades com o número de pessoas conduzidas e separadas por gênero, os procedimentos instaurados.