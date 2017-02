Davi Friale prevê novas enchentes em Tarauacá e região do Alto Acre durante o periodo de Carnaval

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 22/02/2017 08:27:12

O pesquisador meteorológico Davi Friale informou que o tempo chuvoso desta semana fará com que o nível dos rios suba rápida e acentuadamente no Acre, em Rondônia, no Amazonas, na Bolívia e no Peru.

Assim, é quase certo que o feriadão de Carnaval será com transbordamentos e inundações em várias cidades e vilas ribeirinhas.

O nível do rio Acre, mesmo que atualmente esteja baixando, deverá voltar a subir e poderá transbordar e causar enchentes na próxima semana, em Rio Branco, ou antes, em Brasileia, Xapuri e Assis Brasil.

Em Cruzeiro do Sul, o rio Juruá também deverá ter ser nível consideravelmente elevado, podendo transbordar novamente neste ano.

ALERTA PARA TARAUACÁ: ENCHENTE É IMINENTE

As chuvas torrenciais que ocorreram nos vales dos rios Tarauacá e Muru e a tendência de mais chuvas nos próximos dias deverão fazer o nível destes rios subir rápida e acentuadamente.

Portanto, é iminente uma nova enchente na cidade de Tarauacá, podendo trazer sérios transtornos à população ribeirinha.

Nível do rio Acre nesta quarta-feira, segundo a Defesa Civil

Em Rio Branco, o nível do rio Acre baixou mais de um metro nas últimas 24 horas de acordo com a última medição feita pela Defesa Civil, o manancial está com 11, 24 metros.

O coordenador da Defesa Civil do Município, coronel George Santos, informa, porém, que a tendência é de que o rio volte a subir, já que em Xapuri o manancial apresentou uma elevação de dois metros na madrugada desta quarta-feira, 22, após o grande volume de chuvas desta terça-feira. No município, o rio chegou aos 8, 14 metros.