Custo para bloquear sinal de celular no presídio de Rio Branco será de R$ 2 milhões por ano

João Renato Jácome - 22/02/2017 09:38:52

Não vai sair barato o bloqueio do sinal de celular nas dependências do presídio Francisco D’Oliveira Conde, em Rio Branco. O contrato assinado pela empresa Polsec e Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) foi publicado no Diário Oficial, edição desta quarta-feira, dia 22, e anuncia um custo de R$ 2 milhões/ano.

Segundo ata publicada também na edição, o objetivo é manter a prestação de serviços contínuos de Bloqueio de Sinais de Radiocomunicadores (BSR), por meio de uma Solução de BSR, abrangendo todos os recursos logísticos, tecnológicos, infraestrutura necessários ao seu perfeito funcionamento.

A medida acontece após quase vinte anos de gestão da Frente Popular do Acre nos presídios do estado. A contratação do serviço foi anunciada no momento mais agudo da crise do sistema penitenciária em toda a Amazônia, no mês de dezembro.