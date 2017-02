Agente penitenciário que participou de revista no presídio é executado em casa por criminosos

Da redação ac24horas - 22/02/2017 07:51:07

Um agente penitenciário (agepen) foi assassinado quando estava na própria casa dele na noite desta terça-feira (21). Romário Alexandrino (28) foi vítima de um atentado e ainda não há maiores informações sobre o caso, mas as suspeitas apontam para uma retaliação por parte do crime organizado por conta do aumento da fiscalização na entrada de visitantes nos presídios e das revistas nas celas dos presos.

Romário participou do recente esforço concentrado promovido pela Associação dos Agentes Penitenciários (Asspen), onde os servidores abriram mão das folgas e licenças para reforçar a segurança nos presídios.

A Asspen divulgou uma nota de pesar por conta do assassinato do servidor, creditando o crime ao aumento da violência que assola o Estado e vitima cada vez mais pessoas de boa índole.

“É com com elevada comoção que comunicamos a morte prematura do Agente Penitenciário Romário Alexandrino, 28, vítima de um atentado em sua residência na noite desta terça-feira. Romário é mais uma vítima da criminalidade que se alastra em todo o Acre e deixa um legado de bons serviços prestados ao Estado, bem como uma imensurável saudade daqueles a quem facilmente cativou com a sua amizade, carinho e dedicação. Que Deus em sua misericórdia conforte os seus amigos e familiares.”, diz a nota da Asspen.