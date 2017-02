Unimed Rio Branco se defende e diz que Santa Juliana é obrigado a atender os pacientes

João Renato Jácome - 21/02/2017 12:44:02

A suspensão nos atendimentos dos clientes da Unimed Rio Branco, no Hospital Santa Juliana, causaram má repercussão aos usuários da operadora. Nesta terça-feira, dia 21, a cooperativa emitiu esclarecimento aos seus clientes e afirma que os atendimentos no hospital privado vão continuar acontecendo, por força de uma ordem judicial.

Hospital Santa Juliana não atenderá mais pacientes conveniados com a Unimed

Na segunda-feira, dia 20, em comunicado enviado ao ac24hroas, a Diocese de Rio Branco [proprietária do HSJ] informou que não mais faria os atendimentos dos usuários da Unimed, uma vez que o contrato com a prestação do serviço estava vencido e não havia sido, ainda, apresentada uma nova proposta para 2017.

“A direção do Hospital reafirma que tem total interesse em continuar atendendo os usuários da UNIMED. Contudo, a partir desta data, não temos mais normas, obrigações e tabelas para disciplinar o sistema de atendimento com o pós pagamento aos quase 30 mil beneficiários do sistema UNIMED”, destacou a Diocese.

Agora, para remediar a situação, a Unimed publicou informe no qual explica que os usuários que se sentirem lesados face às tentativas de atendimentos, devem procurar a sede administrativa da empresa e registrar uma reclamação, “uma vez que o Hospital Santa Juliana está judicialmente obrigado a manter o atendimento”, finaliza a Unimed Rio Branco.