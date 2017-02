SISU: Inscrições para cursos do IFAC encerram na quarta-feira

Da redação ac24horas - 21/02/2017 07:26:33

Os candidatos classificados para os cursos superiores do Instituto Federal do Acre (IFAC), conforme lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), devem efetuar até quarta-feira 22 de fevereiro.

Os cursos são para área de tecnologia em Gestão Ambiental, Logística, Sistemas para Internet, Processos Escolares e Agroecologia, além das licenciaturas em Física e Química, e bacharelado em Zootecnia.

No ato da matrícula, os candidatos deverão apresentar cópia e original dos seguintes documentos: certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente, certidão de nascimento ou casamento, documento de identidade ou documento oficial com foto, título de eleitor e certidão de quitação respectiva (para maiores de 18 anos), documento de quitação com o Serviço Militar (para homens maiores de 18 anos), cadastro de Pessoa Física (CPF), foto 3×4 colorida e recente, e ainda comprovante original de endereço completo (recente e com CEP).

Para mais informações, os interessados devem clicar aqui.