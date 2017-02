MPAC convoca 4 novos promotores aprovados em concurso público

Da redação ac24horas - 21/02/2017 09:09:28

O procurador-geral de Justiça, Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, divulgou no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) desta terça-feira (21) a convocação de quatro aprovados no último concurso para o cargo de Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC).

O concurso foi aberto ainda em 2013 e homologado em 2015. Os agora chamados ocupam as posições de nove a 13. Os candidatos convocados devem agora apresentar os documentos de habilitação para nomeação e posse, conforme os anexos do edital:

Rafael Maciel Da Silva (9º); Antônio Alceste Callil de Castro (10º); Manuela Canuto de Santana (12º); Kleytionne Pereira Sousa (13º).

Os documentos e formulários estão relacionados nos anexos I a VIII do edital de convocação e deverão ser apresentados conforme prescrito à Diretoria de Gestão com Pessoas do Ministério Público do Estado do Acre, instalada no Edifício “Promotor Tancredo Neves” à Rua Marechal Deodoro, nº 472 – 1º andar (Ipase), em Rio Branco. Telefone (68) 3212-2000.

O período de entrega dos documentos se inicia às 08h00min do dia 02 de março de 2017 e encerra às 18 horas do dia 21 de março de 2017, sendo que nesse intervalo o atendimento se dará na Diretoria de Gestão com Pessoas de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às 18h00min.

A relação de documentos e os formulários e modelos de declaração descritos nos anexos estão disponíveis para downloads no sítio eletrônico do Ministério Público do Estado do Acre, conforme endereço eletrônico abaixo discriminado. http://www.mpac.mp.br/menu-principal/servicos/recursos-humanos/formularios-para-novos-servidores/.

O MPAC destaca ser indispensável os candidatos convocados entregarem todos os documentos relacionados, pois a lista atende rigorosamente as condições de requisitos para posse descritas na Lei.

O candidato Marcelo Mantovanni Beato, classificado originalmente em 11º lugar requereu a reclassificação, passando a figurar na 34ª (trigésima quarta) colocação no certame.